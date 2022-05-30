В ЛНР погибли две беременные женщины при обстреле города Стаханова

В Штабе обороны Луганской народной республики (ЛНР) заявили, что две беременные женщины погибли при обстреле города Стаханова, расположенного к западу от Луганска.

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Об этом сообщает ТАСС.

"Две беременные женщины погибли при обстреле Стаханова киевскими силовиками", — говорится в заявлении Штаба обороны ЛНР.

В Генпрокуратуре республики заявили, что при обстреле пострадали 24 мирных жителя, в том числе восемь детей. По словам руководителя администрации города Сергея Жевлакова, пострадали 15 человек. По результатам проверки будет возбуждено уголовное дело по статьям о применении запрещенных средств и методов ведения войны и о геноциде, утверждают в Генпрокуратуре ЛНР. В публикации отмечается, что город был обстрелян с помощью установок реактивной системы залпового огня "Ураган". По Стахановке было выпущено три снаряда.

Ранее два человека погибли и восемь пострадали из-за удара ракетой "Точка-У" по поселку Сватово.