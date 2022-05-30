В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+31° в 
USD 63.10EUR 64.72
Войти в почту
28 минут назад

В ЛНР сообщили о гибели двух беременных женщин при обстреле ВСУ города Стаханова

Lenta.ruиещё 5

В Штабе обороны Луганской народной республики (ЛНР) заявили, что две беременные женщины погибли при обстреле города Стаханова, расположенного к западу от Луганска.

В ЛНР погибли две беременные женщины при обстреле города Стаханова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

"Две беременные женщины погибли при обстреле Стаханова киевскими силовиками", — говорится в заявлении Штаба обороны ЛНР.

В Генпрокуратуре республики заявили, что при обстреле пострадали 24 мирных жителя, в том числе восемь детей. По словам руководителя администрации города Сергея Жевлакова, пострадали 15 человек. По результатам проверки будет возбуждено уголовное дело по статьям о применении запрещенных средств и методов ведения войны и о геноциде, утверждают в Генпрокуратуре ЛНР. В публикации отмечается, что город был обстрелян с помощью установок реактивной системы залпового огня "Ураган". По Стахановке было выпущено три снаряда.

Ранее два человека погибли и восемь пострадали из-за удара ракетой "Точка-У" по поселку Сватово.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.

В мире,Происшествия,Владимир Путин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители