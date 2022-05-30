Конфискация замороженных в ЕС резервов России обсуждается, но процесс трансформации представляется сложным с юридической точки зрения и результат не гарантирован. Об этом заявил в понедельник в Ассоциации иностранной прессы еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.

"Передача [российских] резервов [Украине] обсуждается, но от заморозки до конфискации предусмотрен юридически сложный процесс. Разные европейские страны при поддержке ЕК изучают юридические и финансовые механизмы", - сказал Джентилони.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз продолжает искать способы использования замороженных активов российских бизнесменов для финансирования восстановления Украины по окончании конфликта. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил странам сообщества рассмотреть вопрос об изъятии замороженных российских валютных резервов, чтобы направить эти средства на восстановление Украины.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина ранее сообщила, что в результате западных санкций замороженными оказались около $300 млрд золотовалютных резервов России. Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели санкции против Банка России. Под запрет попали все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ, а также операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ.

Как ранее корреспонденту ТАСС пояснил итальянский юрист Роберто Де Вита, гарантии защиты и уважения частной собственности как часть соблюдения прав человека предусмотрены Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод. Конфискация частного имущества может производиться только на основе судебных решений при признании владельца имущества виновным в серьезных преступлениях. В отношении государственных резервов решение о конфискации должно быть на уровне международного трибунала, признающего вину государства в преступлениях, за которые назначается выплата компенсации.