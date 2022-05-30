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1 час назад

Экс-депутат Рады: Порошенко нужен полякам для захвата Украины

Мария Иванова

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко считает, что экс-президенту Петру Порошенко разрешили покинуть Украину благодаря покровительству США и Польши, заинтересованной в Западной Украине. Об этом Журавко заявил «Ура.ру».

Экс-депутат Рады: Порошенко нужен полякам для захвата Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Украинские пограничники 28 мая дважды не пустили Порошенко в Польшу.

Представители Порошенко заявили, что он был приглашен на заседание Парламентской ассамблеи НАТО. По их словам, его командировка была согласована с руководством Рады, ему дали разрешение на выезд (против Порошенко в стране возбуждено дело о госизмене, его передвижения ограничены).

Порошенко смог выехать в Польшу с третьей попытки, 30 мая. Перед этим он опубликовал открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому и сообщил, что официально приглашен на конгресс и саммит Европейской народной партии в Роттердам. Порошенко отметил, что его визит на заседание НАТО был незаконно сорван, но поездка в Роттердам все еще актуальна.

«Порошенко еще недоигранная пластинка, он еще американцам и англичанам нужен», - заявил Журавко, комментируя поездку Порошенко.

По мнению Журавко, экс-президента могут использовать для «захвата через него Западной Украины», где у Порошенко больше влияния, чем у Зеленского. Это может привести к расколу страны, заявил экс-депутат.

«Если это произойдет, значит, ждите там польских миротворцев и, значит, Венгрия не напрасно сегодня усиливает все свои военные возможности, у нее тоже глаз на территорию положен», - заявил он.

Журавко предположил, что Порошенко за границей проведет «секретные переговоры».

В мире,Алексей Журавко,Владимир Зеленский,Петр Порошенко,Верховная Рада,НАТО,
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