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1 час назад

Эстония назвала условие скорой победы Украины

Lenta.ru

Президент Эстонии Алар Карис назвал условие скорой победы Украины, пишет Delfi.

Эстония назвала условие скорой победы Украины
Фото: ТАССТАСС

По мнению Кариса, ход военных действий будет зависеть от масштабов военной, гуманитарной и политической поддержки Украины со стороны западных стран.

«Теперь им дают более современное оружие, проводят обучение. Если это продолжится, то, наверное, удастся и выгнать российские войска», — сказал он.

Эстонский президент призвал продолжать санкционную политику в отношении России и сохранять единство Запада.

«Чтобы мы показывали не только украинцам, но и [президенту России Владимиру] Путину, что расколоть единство Европы и Запада так просто не удастся. Если мы будем и дальше так действовать, то ждать победы Украины будет недолго», — заключил Карис.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала западных лидеров перестать звонить российскому президенту Владимиру Путину для урегулирования вооруженного конфликта на Украине.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.

В мире,Кая Каллас,Алар Карис,Владимир Путин,
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