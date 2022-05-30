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59 минут назад

Названо условие возвращения Порошенко на Украину

Lenta.ru

Экс-президент Украины Петр Порошенко соблюдает осторожность на фоне событий, которые наблюдаются как во внутренней политике страны, так и во внешней. Пока ему не будут даны гарантии, что ни с ним, ни с его бизнесом, ни с его партией ничего происходить не будет, он может не вернуться. Так считает кандидат политических наук Александр Коньков. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал причины отъезда Порошенко из Украины.

Преследование оппонентов

30 мая Петр Порошенко смог покинуть Украину с третьей попытки. Ранее экс-президент обратился к своему преемнику Владимиру Зеленскому с открытым письмом, в котором попросил не препятствовать его выезду за границу.

«Если кампания по преследованию оппонентов Зеленского будет продолжаться и нарастать, то, безусловно, Порошенко будет очевидной мишенью в этом контексте. Не стоит исключать, что с высокой долей вероятности он не будет возвращаться на Украину до тех пор, пока не получит гарантий, что ни с ним, ни с его бизнесом, ни с его партией ничего происходить не будет», — заявил Коньков.

Активы Порошенко

Политолог напомнил, что опасения экс-президента имеют основания, потому что часть активов Порошенко напрямую связана с Россией.

«Порошенко пытается соблюдать осторожность на фоне событий, которые наблюдаются. Нужно сказать, что он является не только политическим деятелем, но и активно занимается бизнесом и сотрудничает с российской стороной», — сообщил Коньков.

Также Коньков заметил, что Петру Порошенко удалось выехать только с третьей попытки.

28 мая политик два раза за сутки попытался выехать из Украины через пропускной пункт «Рава-Русская» Львовской таможни. Позже стало известно, что Порошенко не смог покинуть страну из-за проблем с документами — на его копии распоряжения председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука о командировке не считывался QR-код.

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