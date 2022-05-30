Названо условие возвращения Порошенко на Украину

Экс-президент Украины Петр Порошенко соблюдает осторожность на фоне событий, которые наблюдаются как во внутренней политике страны, так и во внешней. Пока ему не будут даны гарантии, что ни с ним, ни с его бизнесом, ни с его партией ничего происходить не будет, он может не вернуться. Так считает кандидат политических наук Александр Коньков. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал причины отъезда Порошенко из Украины.