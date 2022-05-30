На Украине предложили разрешить выезд мужчин из страны за деньги

«Относительно выезда мужчин за границу. Да, увы, война надолго. И нам надо будет мобилизовать не одну сотню тысяч солдат. Но вопрос выезда – это не о том, что нужно запретить или разрешить. Это вопрос – как выезжать? Я предлагаю сделать страховой взнос, например, три-пять тысяч долларов и свободный выезд для того, кто его внес. В любом случае тотальный запрет вредит нам еще больше. Много лет именно средства заробитчан (так называют на Украине людей, уехавших за границу на заработки) спасали нашу экономику, и сейчас это особенно важно», – написал он в Telegram-канале, сообщает РИА «Новости».