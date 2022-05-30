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1 час назад

На Украине предложили разрешить выезд мужчин из страны за деньги

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Советник главы МВД Украины Виктор Андрусив предложил выпускать мужчин призывного возраста из страны за 3-5 тыс. долларов.

На Украине предложили разрешить выезд мужчин из страны за деньги
Фото: ТАССТАСС

«Относительно выезда мужчин за границу. Да, увы, война надолго. И нам надо будет мобилизовать не одну сотню тысяч солдат. Но вопрос выезда – это не о том, что нужно запретить или разрешить. Это вопрос – как выезжать? Я предлагаю сделать страховой взнос, например, три-пять тысяч долларов и свободный выезд для того, кто его внес. В любом случае тотальный запрет вредит нам еще больше. Много лет именно средства заробитчан (так называют на Украине людей, уехавших за границу на заработки) спасали нашу экономику, и сейчас это особенно важно», – написал он в Telegram-канале, сообщает РИА «Новости».

Ранее украинский парламент проголосовал за продление действия военного положения и всеобщей мобилизации на три месяца – до 23 августа.

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