Отказ от российского газа рассорил балтийские государства

Страны Прибалтики и Финляндия много раз хвастались, что способны обеспечить себя газом и без России. Например, финны и эстонцы решили обзавестись совместным терминалом сжиженного природного газа (СПГ), да еще и делиться газом с соседями. Однако внезапно у этого плана обнаружились большие проблемы - а кроме того, выяснилось, что все эти страны по-прежнему потребляют российский газ.

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Как известно, не так давно «Газпром» остановил поставки газа в Финляндию, отказавшуюся платить рублями. После этого страна начала переходить на другие источники импорта топлива. Так, уже 21 мая на терминале в финском порту Пори встречали танкер Coral Energice, доставивший в страну около 6 млн кубометров сжиженного природного газа (СПГ). А поступил этот газ все из той же России, с принадлежащего компании «Новатэк» завода «Криогаз Высоцк» в Ленобласти! Также российский СПГ доставляют на другой финский терминал – Manga LNG на острове Рейття. Так что отказ от услуг «Газпрома» отнюдь не означает отказа от российского газа вообще.

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В поисках альтернативы

Помимо российского СПГ, есть у Финляндии еще один источник поставок – и, как ни странно, это Прибалтика, тоже отказавшаяся от сотрудничества с «Газпромом». Суоми соединена с этим регионом трубопроводом Balticconector, и ежесуточные поставки составляют от 2,3 до 3 млн кубометров в сутки.

«Голубое топливо» финны закупают из запасов, находящихся в подземном хранилище газа (ПХГ) в латвийском Инчукалнсе (под Ригой). После того, как началась спецоперация России на Украине и, соответственно, отношения РФ с западным сообществом покатились под откос, хитрые латыши, пока еще можно было, стали спешно наполнять свое хранилище. Заполняли не только российским газом, но получали его и из других источников – например, с СПГ-терминала в литовской Клайпеде. И теперь приторговывают им с соседями.

Объемы, что получает Финляндия от латышей, примерно соответствуют тем, что раньше шли в страну из России. Таким образом, и по этому маршруту Финляндия продолжила получать российский газ. Дело в том, что из-за ремонтных работ в Белоруссии поставки газа в Калининград временно перевели на маршрут Латвия-Литва и применяют своповые сделки. Российский газ остается в Латвии, а Литва отправляет в эксклав регазифицированный американский СПГ, поступающий на терминал в Клайпеде.

Пока что новая конфигурация поставок обеспечивает нужды Финляндии. Однако что будет в ближайшем будущем, непонятно. Запасы единственного ПХГ в Прибалтике составляют 811 млн кубометров (всего Инчукалнс может принять 2 млрд). К 1 ноября его хотят заполнить до 1,6 млрд. Однако специалисты, оценивающие ситуацию реально, считают, что в лучшем случае удастся выйти на объёмы в 1,2–1,3 млрд кубометров.

Конечно, и Финляндия, и Прибалтика и в лучшие-то времена не являлись крупными потребителями российского газа. Однако и им сейчас может прийтись крайне сложно. Еще в апреле отказалась от импорта газа из России Литва. А в конце того месяца «Газпром» остановил поставки в Польшу, не пожелавшую расплачиваться за топливо рублями. В результате у всей Прибалтики пока остался один-единственный альтернативный источник газа – тот самый терминал СПГ в Клайпеде (им пользуется и Польша, которую недавно соединил с Литвой трубопровод GIPL).

Высказываются опасения, что на всех его не хватит. И многое будет зависеть от того, возобновят ли импорт российского газа Латвия и Эстония, которые остановили закупки из-за высоких контрактных цен в апреле и нежелания расплачиваться в рублях.

Срочно нужен терминал!

В Риге и Таллине многие крайне встревожены.

«Размышляя об объеме природного газа, требуемом для следующего отопительного сезона, мы не можем смотреть только на потребление, необходимое одной только Латвии. Надобно учитывать потребление природного газа во всем регионе, т. е. и в Латвии, и в Литве, и в Эстонии, и в Финляндии, а после открытия GIPL - и в Польше. На данный момент самая большая проблема – не нехватка ресурсов, а недостаточность инфраструктуры, предназначенной для использования СПГ. Имеющаяся инфраструктура не обладает достаточной мощностью, чтобы обеспечить регион необходимым объемом природного газа», – заявил в мае глава департамента оптовой торговли госкомпании Latvijas Gaze («Латвийский газ») Янис Калейс.

В этой ситуации власти государств региона рассматривают строительство новых СПГ-терминалов. Эстония и Финляндия в апреле заявили, что планируют ввести в эксплуатацию совместный терминал – который мог бы обеспечивать и Латвию.

«Если мы посмотрим, сколько потребляется газа в Финляндии и в Прибалтике – это где-то 50-60 тераватт/часов. Это довольно много. Клайпедский терминал будет покрывать где-то половину из этого. Если здесь будет еще один терминал, тогда всё это потребление будет покрыто» – сказал глава эстонской компании Eesti Gaas Маргус Каазик.

Подписанный Хельсинки и Таллином меморандум предусматривает, что совместный проект по обеспечению газоснабжения будет реализован не позднее конца 2022 года.

Решено арендовать плавучий терминал с регазификационной мощностью не менее 30 тераватт-часов в год. Выбранное для этого судно Exemplar вмещает 151 000 кубометров (что соответствует приблизительно 68 000 тонн сжиженного природного газа). Судно станет своего рода плавучим заводом, который будет возвращать газ из жидкого в газообразное состояние. Поставлять СПГ будут обычные газовые танкеры – раз в два-три месяца. Стоимость десятилетней аренды плавучего терминала составит примерно 460 млн евро. Страны поделят расходы на терминал пропорционально количеству потребляемого газа.

Эстонский и финский газовые системные операторы Elering и Gasgrid Finland договорились, что СПГ-терминал доставят к концу году в Эстонию, где он останется до тех пор, пока в Финляндии не появится техническая готовность для его приема. «Находясь в Финляндии, плавучий терминал сможет обслуживать как финских, так и эстонских клиентов, обеспечивая надежность снабжения обеих государств», – сообщила Elering.

И все это, естественно, сопровождается криками: быстрее, быстрее!

«Сейчас мы работаем над тем, чтобы уже предстоящей зимой обойтись без российского газа. Ситуация на европейском газовом рынке становится все более непредсказуемой и меняется в считанные дни», – тревожится глава эстонского Минэкономики Таави Аас.

Рак, щука и лебедь

Эстонское государство привлекло к проекту компании Alexela и Infortar, которым заказали строительство в порту Палдиски причала для плавучего терминала со всей необходимой инфраструктурой. Однако сразу возникли сложности насчет юридического лица, на которое будет оформлена аренда терминала. Глава эстонской газовой госкомпании Elering Таави Вескимяги заявил, что аренду оформят на Alexela – без участия финской стороны. Но его тут же поправил Таави Аас: мол, переговоры по этому вопросу все еще продолжаются.

В свою очередь, представители Alexela и Infortar пожелали получить от государства гарантии, что оно со временем выкупит построенный ими причал. Но нарвались на отповедь Ааса.

«Государство не должно давать никаких гарантий на то, чтобы что-то покупать или арендовать. Что государство должно сделать со своей стороны – так это построить трубопровод, который будет соединять этот причал с нашей газовой сетью, и пускать газ в сеть», – отрезал министр.

Компании оказались очень недовольны – представители частного бизнеса указали, что строительство такого технологического комплекса занимает обычно два года, поэтому частный бизнес очень ждет поддержки от государства.

В конечном счете договаривающиеся стороны разругались между собой. В Elering жалуются, что бизнесмены просят много, а условия ставят несправедливые. Там уточнили, что в Alexela им предложили выполнить работы за 20 млн евро – но общая сумма затрат составит 40 млн евро, так как подрядчик планирует остаться собственником причала и взять с оператора арендную предоплату.

«Эти 40 млн необходимо заплатить в течение двух лет – если только Elering не гарантирует, что другая сторона имеет предпочтительное право использовать услуги терминала, которые позволят ей обрабатывать 1 ТВт-ч (95 млн кубометров) в год. Тем временем остальным участникам газового рынка Прибалтики и Финляндии придется конкурировать за остатки мощностей. Такие права не могут делегироваться рыночному участнику без разрешения эстонского антимонопольного регулятора и Еврокомиссии. В конце концов, потребитель будет платить необоснованно высокую цену», – сообщает Elering.

Со своей стороны, председатель правления концерна Alexela Марти Хяэль заявил, что безрезультатные двухмесячные переговоры, по сути, показали отсутствие у Elering настоящего желания строить терминал.

«Разговор шел о том, готовы ли мы, инвестируя почти 40 млн евро, считаться с возможностью убытков в размере от 15 до 30 млн? Вместе с тем, предлагаемый Elering план стоимостью почти сто миллионов евро предполагает, по сути, покупку судна для финнов за деньги эстонских налогоплательщиков. И его не останавливает даже тот факт, что аренда сроком на десять лет в два раза дороже начальной стоимости строительства судна. И что владелец этого судна получит исключительно большую прибыль», – констатирует Хяэль.

К концу мая разнеслись слухи о том, что переговоры о деталях создания терминала в Палдиски окончательно застопорились.

По словам бывшего министра окружающей среды Тыниса Мёльдера, из-за этого срок завершения создания технологического комплекса пришлось перенести. Пока на один месяц – до 1 декабря. По свидетельству Мёльдера, недавняя встреча руководителя Elering Таави Вескимяги с представителями Министерства экономики, а также Infortar и Alexela оптимизма не внушила.

«Надежда, что достижение соглашения очень близко – не оправдалась. И сегодня кажется, что стороны в деталях очень далеки друг от друга», – сказал Мёльдер.

Он пояснил суть разногласий. Идут бесконечные споры о том, кто несет ответственность за создание производственного объединения, будет ли оно работать путем госзакупок или всецело оставит это частному сектору, какие расчеты цен выполнены партнерами, какие есть варианты для разных непредвиденных случаев, какие законы надо принять для скорейшего обеспечения работ и т. д. Мёльдер жалуется, что не видит готовности сторон к сотрудничеству и эффективных решений.

«Если это соглашение не будет достигнуто, окажется очень сложно обеспечить в Эстонии достаточное количество сжиженного газа и к 1 декабря», – предупредил экс-министр, призвавший в ближайшее время обсудить эту проблему на заседании Кабинета министров.