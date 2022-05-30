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22 минуты назад

Уволенный глава СБУ в Харьковской области потребовал извинений от Зеленского

ТАСС

Уволенный начальник управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Харьковской области Роман Дудин обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с требованием опровергнуть заявление о бездействии службы и принести извинения.

Уволенный глава СБУ в Харьковской области потребовал извинений от Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Прошу публично опровергнуть изложенную в вашем обращении информацию о бездействии руководства управления СБ Украины в Харьковской области и извиниться перед личным составом указанной структуры, которая имеет самые высокие результаты деятельности среди других структур", - написал он в понедельник на своей странице в "Фейсбуке" (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Дудин заявил, что по любым обвинениям согласен на прохождение исследования с помощью полиграфа и другие опросы.

"Более того, учитывая, что вы публично обнародовали информацию относительно меня, предлагаю любой публичный формат", - обратился он к украинскому президенту.

Зеленский назначил Дудина главой управления СБУ в Харьковской области в марте 2020 года. В воскресенье президент в своем видеообращении заявил, что уволил Дудина за то, что "он не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично". Зеленский добавил, что мотивы Дудина выяснят сотрудники правоохранительных органов.

В мире,Роман Дудин,Владимир Зеленский,СБУ,
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