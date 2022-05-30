На Украине заявили о массовом возвращении граждан

Граждане Украины, покинувшие пределы страны с началом российской спецоперации, начали массово возвращаться. Об этом заявил советник главы МВД страны Виктор Андрусив, передает РИА Новости.

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По его словам, наблюдается устойчивая тенденция — на родину вернулись уже 4,8 миллиона человек, или 60 процентов от всего числа беженцев.

Ранее в Управлении верховного комиссара ООН доложили, что более 6,59 миллиона жителей покинули Украину с начала военных действий. Большинство из них направились в Польшу и Молдавию.