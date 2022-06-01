Папа Римский призвал не использовать зерно как оружие

Папа Римский Франциск выразил обеспокоенность блокировкой поставок зерновых с Украины и призвал не использовать "базовый продукт" в качестве оружия. Об этом понтифик заявил в среду по завершении коллективной аудиенции.

"Пожалуйста, не надо использовать зерно, базовый продукт, в качестве оружия. Вызывает беспокойство блокировка экспорта зерна с Украины, от которого зависит жизнь миллионов людей, особенно в наиболее бедных странах. Призываю как можно скорее решить эту проблему, чтобы гарантировать универсальное право людей на питание", - передает его слова агентство ANSA.

Ситуация на Украине и масштабные санкции, введенные против России со стороны США и Евросоюза, повлекли за собой нарушения поставок зерна, что повышает риск продовольственного кризиса в ряде стран мира. С начала года цены на пшеницу и кукурузу существенно выросли. Запасов пшеницы, как было отмечено на заседании Совбеза ООН 21 мая, в мире хватит только на десять недель, и ситуация хуже, чем в кризисных 2007-2008 годах.