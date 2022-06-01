В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 61.61EUR 62.74
Войти в почту
56 минут назад

Папа Римский призвал не использовать зерно как оружие

ТАССиещё 3

Папа Римский Франциск выразил обеспокоенность блокировкой поставок зерновых с Украины и призвал не использовать "базовый продукт" в качестве оружия. Об этом понтифик заявил в среду по завершении коллективной аудиенции.

Папа Римский призвал не использовать зерно как оружие
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Пожалуйста, не надо использовать зерно, базовый продукт, в качестве оружия. Вызывает беспокойство блокировка экспорта зерна с Украины, от которого зависит жизнь миллионов людей, особенно в наиболее бедных странах. Призываю как можно скорее решить эту проблему, чтобы гарантировать универсальное право людей на питание", - передает его слова агентство ANSA.

Ситуация на Украине и масштабные санкции, введенные против России со стороны США и Евросоюза, повлекли за собой нарушения поставок зерна, что повышает риск продовольственного кризиса в ряде стран мира. С начала года цены на пшеницу и кукурузу существенно выросли. Запасов пшеницы, как было отмечено на заседании Совбеза ООН 21 мая, в мире хватит только на десять недель, и ситуация хуже, чем в кризисных 2007-2008 годах.

Президент РФ Владимир Путин ранее объяснил ряду европейских лидеров в ходе телефонных контактов, что проблемы с поставками продовольствия стали следствием антироссийских санкций и других ошибок Запада, и заявил, что возлагать вину за них на Россию неприемлемо.

Как заявил ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Военно-морской флот (ВМФ) России обеспечит беспрепятственный проход судам с украинским зерном, если Украина решит проблемы разминирования своих территориальных вод.

В мире,ФРАНЦИСК,Сергей Лавров,Владимир Путин,Совбез ООН,ЕС,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители