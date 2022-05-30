Грузия назвала причины отказа премьер-министра посетить Украину

Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что дипломатические демарши Украины мешают осуществить визит в эту страну премьер-министра Ираклия Гарибашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Есть что мешает такому возможному визиту – (Украина) сначала отозвала посла для консультаций, а затем вообще освободила его», – сказал он телекомпании «Имеди».
По его словам, «практически власти Украины до сегодняшнего дня находятся в отношение Грузии в положении дипломатического демарша».
«В такое время визит премьер-министра на Украину связан с различными препятствиями», – сказал Ираклий Кобахидзе.
В понедельник премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили находится с визитом в Израиле, накануне он посетил Иорданию.
Ранее Украину посетил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Грузия не присоединилась к экономическим санкциям против России, но поддерживает Украину во всех политических форматах, занимает первое место среди предоставивших гуманитарную помощь стран, приняла десятки тысяч украинских беженцев.