Грузия назвала причины отказа премьер-министра посетить Украину

Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что дипломатические демарши Украины мешают осуществить визит в эту страну премьер-министра Ираклия Гарибашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

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«Есть что мешает такому возможному визиту – (Украина) сначала отозвала посла для консультаций, а затем вообще освободила его», – сказал он телекомпании «Имеди».

По его словам, «практически власти Украины до сегодняшнего дня находятся в отношение Грузии в положении дипломатического демарша».

«В такое время визит премьер-министра на Украину связан с различными препятствиями», – сказал Ираклий Кобахидзе.

В понедельник премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили находится с визитом в Израиле, накануне он посетил Иорданию.

Ранее Украину посетил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.