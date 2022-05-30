В Грузии предупредили о подготовке переворота

Председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что грузинская «радикальная оппозиция» попытается совершить переворот, если Грузии не предоставят статус кандидата в члены ЕС. Об этом сообщает InterPressNews.ge.

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Грузия и Молдавия 3 марта вслед за Украиной подали заявки на вступление в ЕС по ускоренной процедуре.

На брифинге 30 мая Кобахидзе заявил, что у ЕС нет оснований отказывать Грузии в статусе кандидата. По мнению Кобахидзе, Грузия заслуживает этого статуса больше, чем Украина и Молдавия.

«Грузия уже выполнила 45 процентов своих обязательств по Соглашению об ассоциации, что является беспрецедентным результатом», - подчеркнул он.

По словам председателя правящей партии, у «радикальной оппозиции, пытающейся навредить процессу евроинтеграции», есть конкретный план на случай отказа Грузии в статусе кандидата, цель которого - смена власти.

«[Отказ] приведет к общественным беспорядкам и государственному перевороту со стороны «Национального движения» и его сателлитов», - предупредил Кобахидзе.

Он добавил, что предоставление стране статуса кандидата не накладывает на ЕС никаких обязательств в плане финансирования, поэтому причин для отказа нет.