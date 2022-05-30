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47 минут назад

Курды на севере Сирии попросили ввести международные войска из-за Турции

Lenta.ru

Сирийский (Автономия северо-восточной Сирии) запросил военную поддержку международного сообщества, чтобы остановить новую турецкую операцию. Об этом пишет North Press Agency.

Курды на севере Сирии попросили ввести международные войска из-за Турции
Фото: ТАССТАСС

В заявлении курдской автономии отмечается, что Анкара «представляет реальные риски для региона в целом и несет угрозу сирийской социальной структуре». Чтобы остановить очередную турецкую операцию, курды просят ввести международные войска на север страны.

По словам представителей автономии, власти Турции нарушают соглашения о перемирии, подписанные еще в 2019 году. Согласно им, страна должна отвести свои войска на 30 километров от сирийской границы и проводить совместное патрулирование с другими странами во избежание нарушений.

Тем не менее, турецкая сторона регулярно проводит военные операции на севере Сирии, утверждая, что занимается зачисткой боевиков. Так, 29 мая президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие вооруженные силы будут проводить на севере Сирии военные операции до тех пор, пока им не удастся добиться полного уничтожения организаций, которые Анкара считает террористическими.

В мире,Реджеп Эрдоган,
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