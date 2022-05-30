Курды на севере Сирии попросили ввести международные войска из-за Турции

Сирийский (Автономия северо-восточной Сирии) запросил военную поддержку международного сообщества, чтобы остановить новую турецкую операцию. Об этом пишет North Press Agency.

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В заявлении курдской автономии отмечается, что Анкара «представляет реальные риски для региона в целом и несет угрозу сирийской социальной структуре». Чтобы остановить очередную турецкую операцию, курды просят ввести международные войска на север страны.

По словам представителей автономии, власти Турции нарушают соглашения о перемирии, подписанные еще в 2019 году. Согласно им, страна должна отвести свои войска на 30 километров от сирийской границы и проводить совместное патрулирование с другими странами во избежание нарушений.