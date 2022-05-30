На Украине предложили запретить исполнять российскую музыку

В Верховную раду Украины внесен законопроект, запрещающий публичное исполнение российских песен, демонстрацию клипов, а также гастроли российских музыкантов. Об этом сообщает РИА "Новости". Украинские депутаты предлагают запретить "публичное исполнение, публичный показ, публичную демонстрацию, публичное сообщение фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов, которые содержат исполнение музыкального недраматичного произведения с текстом, совершенное певцом (певицей), который есть или был в любой период после 1991 года гражданином государства, признанного Верховной радой Украины государством-агрессором". Под запрет не попадут российские музыканты, которые на данный момент являются украинскими гражданами, или исполнители, осудившие военную спецоперацию России на Украине. Помимо этого, предлагается запретить гастроли гражданам России, за исключением тех, кто был внесен в перечень. Ранее Верховная рада Украины подготовила проект постановления, согласно которому другим странам предлагается отменить легализацию российских документов об образовании. В частности, предлагается разорвать соглашения о сотрудничестве в сфере образования и отменить процедуры легализации российских документов об образовании, получения научных степеней.