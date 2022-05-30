На Украине предложили запретить исполнять российскую музыку

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, согласно которому в стране могут запретить публично исполнять российскую музыку и показывать клипы. Также предлагается запретить гастроли российских исполнителей. Об этом сообщает РИА Новости .

Согласно проекту закона, под запрет попадут песни и клипы исполнителей, которые являются или были гражданами России после 1991 года. Исключение предлагается сделать только для бывших граждан РФ, а также тех артистов, которые осудили российскую спецоперацию на Украине.