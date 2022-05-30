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42 минуты назад

Миллионы домов в Британии оказались под угрозой отключения электроэнергии

Lenta.ru

Миллионы домов в Великобритании оказались под угрозой отключения от электроэнергии из-за конфликта на Украине. Об этом сообщает Daily Mail.

Миллионы домов в Британии оказались под угрозой отключения электроэнергии
Фото: DepositphotosDepositphotos

Британские министры предупредили, что шесть миллионов домов могут столкнуться с нормированием подачи электричества этой зимой, если противостояние с Россией обострится. Меры на случай непредвиденных обстоятельств могут означать отключение электроснабжения в будние дни с 7:00 до 10:00 и с 16:00 до 21:00.

В случае прекращения российских поставок газа в Европейский союз может потребоваться введение ограничений на промышленное использование газа, в том числе на газовых электростанциях. Эта угроза заставила министра по делам бизнеса Кваси Квартенга обратиться к британским угольным электростанциям с просьбой отложить запланированное закрытие.

Ранее глава британского энергорегулятора Ofgem Джонатан Бреарли навал растущие счета за газ и электричество «вопросом жизни и смерти» для ряда жителей Соединенного Королевства. Чиновник отметил, что в этом году ожидается дальнейшее повышение цен за счет крайней волатильности рынка.

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