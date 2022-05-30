Горящая яхта за сотни миллионов рублей попала на видео

По предварительным данным, на яхте Princess («Принцесса») взорвались пять двигателей, на ее борту находились 8 000 литров топлива. Огонь тушили на протяжении нескольких часов. В результате происшествия никто не пострадал. В целях безопасности с причала и ближайших от места ЧП пляжей были эвакуированы все люди.