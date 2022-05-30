Горящая яхта за сотни миллионов рублей попала на видео

В Великобритании на яхте за 6 миллионов фунтов стерлингов
(сотни миллионов рублей) произошел пожар. 25-метровое судно было пришвартовано в графстве Девон. Соответствующее видео опубликовано на портале издания DevonLive.
По предварительным данным, на яхте Princess («Принцесса») взорвались пять двигателей, на ее борту находились 8 000 литров топлива. Огонь тушили на протяжении нескольких часов. В результате происшествия никто не пострадал. В целях безопасности с причала и ближайших от места ЧП пляжей были эвакуированы все люди.