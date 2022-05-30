В правящей партии Грузии обвинили оппозицию в подготовке госпереворота

Радикальная оппозиция в Грузии в конце июня может совершить попытку государственного переворота, если ЕС не предоставит республике статус кандидата на членство в организации. Об этом в понедельник на брифинге заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

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"Радикальная оппозиция вновь продолжает публично говорить о том, что Грузия не заслуживает получения статуса кандидата на членство в Евросоюзе. Как известно, подобными заявлениями они общаются и с иностранными коллегами, - сказал Кобахидзе. - По их подсчетам, в конце июня Грузия, в отличие от Украины и Молдавии, не должна получить статус кандидата на членство в Евросоюзе, за этим, по их плану, последуют волнения в обществе, переворот власти "Национальным движением" и ее сателлитами".

Он добавил, что у ЕС нет никаких причин не наделять Грузию статусом кандидата, так как это не обязывает Брюссель выделять республике дополнительные финансы или сразу же принимать ее. Кроме того, по словам Кобахидзе, Грузия опережает как Молдавию, так и Украину в плане сближения с ЕС и выполнения Соглашения об ассоциации, которое подписано в 2014 году.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 3 марта направил заявку в ЕС для получения страной статуса кандидата на вступление в сообщество. В ответ на это 11 апреля Евросоюз передал Грузии опросник. 2 мая республика направила Евросоюзу первую часть заполненного документа, а 10 мая - вторую.