Байден показ неуместный жест толпе возмущенных американцев

Президент США Джо Байден попал в очередную неловкую ситуацию во время поездки в начальную школу города Ювальде, штат Техас. Как сообщает РИА Новости, глава государства показал «неуместный» жест толпе американцев, возмущенных бездействием властей Соединенных Штатов касательно охраны школ.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На видеозаписи, опубликованной телеканалом CBS News, видно, как американский президент и его жена в окружении охраны идут мимо возмущенных местных жителей, который скандируют: «Сделай что-нибудь», требуя от американского лидера реакции на стрельбу, которая произошла в школе 24 мая.

В ответ Байден показал собравшимся большой палец и произнес фразу «Мы сделаем», после чего сразу же сел в автомобиль.

Зрители телеканала раскритиковали поведение президента, обратив внимание, что для охраны детей в школах власти прикладывают намного меньше усилий, чем для защиты Байдена.