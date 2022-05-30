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1 час назад

Байден показ неуместный жест толпе возмущенных американцев

Елена Прошина

Президент США Джо Байден попал в очередную неловкую ситуацию во время поездки в начальную школу города Ювальде, штат Техас. Как сообщает РИА Новости, глава государства показал «неуместный» жест толпе американцев, возмущенных бездействием властей Соединенных Штатов касательно охраны школ.

Байден показ неуместный жест толпе возмущенных американцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На видеозаписи, опубликованной телеканалом CBS News, видно, как американский президент и его жена в окружении охраны идут мимо возмущенных местных жителей, который скандируют: «Сделай что-нибудь», требуя от американского лидера реакции на стрельбу, которая произошла в школе 24 мая.

В ответ Байден показал собравшимся большой палец и произнес фразу «Мы сделаем», после чего сразу же сел в автомобиль.

Зрители телеканала раскритиковали поведение президента, обратив внимание, что для охраны детей в школах власти прикладывают намного меньше усилий, чем для защиты Байдена.

Напомним, что на прошлой неделе 18-летний Сальвадор Рамос открыл стрельбу из винтовки в начальной школе. В результате погибли 19 детей и двое взрослых, еще 17 человек получили ранения. Злоумышленника застрелили полицейские.

В мире,Сальвадор Рамос,Джозеф Байден,
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