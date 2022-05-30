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34 минуты назад

Число заболевших неизвестной лихорадкой в КНДР превысило 3,5 миллиона

Мир24

В КНДР в период с 28 по 29 мая зарегистрировали более 100 тысяч обращений пациентов с повышенной температурой, передает агентство KCNA, ссылаясь на информацию Государственного чрезвычайно-противоэпидемического штаба.

Число заболевших неизвестной лихорадкой в КНДР превысило 3,5 миллиона
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что за прошедшие 24 часа в результате болезни скончался один человек.

«По состоянию на 18:00 29 мая с конца апреля общее число заболевших лихорадкой составляет более 3 549 590 человек, из которых более 3 360 990 (94,687%) выздоровели и по меньшей мере 188 530 (5,311%) находятся на лечении», – сказано в сообщении.

Общее число жертв неизвестной лихорадки в КНДР, которую на Западе считают коронавирусной инфекцией, составляет 70.

Ранее врач-терапевт Андрей Звонков рассказал о страшной болезни, которой можно заразиться при посещении больницы.

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