Число заболевших неизвестной лихорадкой в КНДР превысило 3,5 миллиона

«По состоянию на 18:00 29 мая с конца апреля общее число заболевших лихорадкой составляет более 3 549 590 человек, из которых более 3 360 990 (94,687%) выздоровели и по меньшей мере 188 530 (5,311%) находятся на лечении», – сказано в сообщении.