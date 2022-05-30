Испания поддержала новый пакет санкций против России

Правительство Испании поддерживает введение шестого пакета санкций в отношении Российской Федерации из-за ее специальной военной операции на Украине . Об этом заявил министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес в интервью телекомпании Television Española.

По его словам, по этому вопросу велись активные переговоры 28-28 мая. Соглашения еще не достигнуты, по-прежнему остаются небольшие разногласия.

"Я не могу предсказать в настоящий момент, достигнем ли мы соглашения. Есть страны, которые очень зависят от российской нефти", - сказал испанский дипломат.

Ранее агентство Reuters сообщало, что поставки трубопроводной нефти из России могут не попасть под эмбарго Европейского союза. В Брюсселе 30-31 мая пройдет внеочередной саммит 27 стран Евросоюза по ситуации на Украине, в ходе которого будет поднят вопрос о введении шестого пакета санкций в отношении России, включая нефтяное эмбарго. Против введения запрета на экспорт российской нефти выступает Венгрия.