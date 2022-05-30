Польша решила стать центром по восстановлению Украины

Вице-премьер Польши Яцек Сасин заявил, что Варшава хочет, чтобы финансовый центр фонда по восстановлению Украины находился на польской территории. Об этом он рассказал в интервью Polskie Radio.

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Созданием международного фонда по восстановлению Украины занимается ООН.

«Мы стремимся, чтобы центр этого фонда находился в Польше. Мы хотим иметь не только логистический, но и финансовый центр», - подчеркнул Сасин.

Он отметил, что Польша стала транзитным пунктом для украинского импорта и экспорта: от страны, в частности, будет зависеть, сможет ли украинское зерно хотя бы частично дойти до рынков сбыта.

Сасин добавил, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе тема восстановления Украины была «чрезвычайно актуальна».

«Там Польшу повсеместно упоминали как страну, которая предоставляет Украине значительную часть помощи», - подчеркнул польский министр.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что потери его страны из-за конфликта с Россией составляют полтриллиона долларов.