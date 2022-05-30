В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
38 минут назад

Польша решила стать центром по восстановлению Украины

Мария Иванова

Вице-премьер Польши Яцек Сасин заявил, что Варшава хочет, чтобы финансовый центр фонда по восстановлению Украины находился на польской территории. Об этом он рассказал в интервью Polskie Radio.

Польша решила стать центром по восстановлению Украины
Фото: ReutersReuters

Созданием международного фонда по восстановлению Украины занимается ООН.

«Мы стремимся, чтобы центр этого фонда находился в Польше. Мы хотим иметь не только логистический, но и финансовый центр», - подчеркнул Сасин.

Он отметил, что Польша стала транзитным пунктом для украинского импорта и экспорта: от страны, в частности, будет зависеть, сможет ли украинское зерно хотя бы частично дойти до рынков сбыта.

Сасин добавил, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе тема восстановления Украины была «чрезвычайно актуальна».

«Там Польшу повсеместно упоминали как страну, которая предоставляет Украине значительную часть помощи», - подчеркнул польский министр.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что потери его страны из-за конфликта с Россией составляют полтриллиона долларов.

Выступая на форуме в Давосе, он пригласил инвесторов и мировых лидеров присоединиться к восстановлению Украины и заявил, что компании, прекратившие свою деятельность в России, могут продолжить работу в его стране.

В мире,Владимир Зеленский,ООН,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители