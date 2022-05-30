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49 минут назад

Боррель считает, что конфликт на Украине затянется

RT на русском

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что конфликт на Украине станет затяжным.

Он отметил, что, по его мнению, конфликт будет «долгим, агрессивность действий России возрастёт.

«Мы должны продолжать обеспечивать Украину средствами для борьбы, а также оказывать экономическое давление на Россию», — заявил Боррель в эфире радио France info. Его слова приводит ТАСС.

Ранее исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис рассказал о подготовке шестого пакета санкций в отношении России, один из рассматриваемых вопросов в котором — нефтяное эмбарго.

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