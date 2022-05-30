Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что конфликт на Украине станет затяжным.

Он отметил, что, по его мнению, конфликт будет «долгим, агрессивность действий России возрастёт.

«Мы должны продолжать обеспечивать Украину средствами для борьбы, а также оказывать экономическое давление на Россию», — заявил Боррель в эфире радио France info. Его слова приводит ТАСС.