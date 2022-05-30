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1 час назад

В НАТО пообещали пересмотреть отношение к России и Китаю

Мария Иванова

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на предстоящем саммите альянс пересмотрит свою позицию в отношении России и Китая. Об этом он рассказал в интервью ABC.

В НАТО пообещали пересмотреть отношение к России и Китаю
Фото: ReutersReuters

Саммит НАТО пройдет в Мадриде с 28 по 30 июня. Столтенберг заявил, что на нем члены альянса обсудят «агрессивные действия России» и «подъем» Китая.

«Новая стратегическая концепция, которую мы примем, будет отражать новую реальность в сфере безопасности», - подчеркнул он.

Глава НАТО отметил, что в действующей стратегической концепции альянс рассматривает Россию как партнера, а Китай в этом документе не упоминается вообще.

18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО. Столтенберг допустил, что соглашение о вступлении стран в альянс будет достигнуто к июньскому саммиту.

В мире,Йенс Столтенберг,НАТО,
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