В НАТО пообещали пересмотреть отношение к России и Китаю

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на предстоящем саммите альянс пересмотрит свою позицию в отношении России и Китая. Об этом он рассказал в интервью ABC.

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Саммит НАТО пройдет в Мадриде с 28 по 30 июня. Столтенберг заявил, что на нем члены альянса обсудят «агрессивные действия России» и «подъем» Китая.

«Новая стратегическая концепция, которую мы примем, будет отражать новую реальность в сфере безопасности», - подчеркнул он.

Глава НАТО отметил, что в действующей стратегической концепции альянс рассматривает Россию как партнера, а Китай в этом документе не упоминается вообще.