В Херсонской области жители переходят на российские сим-карты

В Херсонской области несколько десятков тысяч жителей перешли на российские сим-карты, которые продают в регионе. Об этом ТАСС сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

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Область отключилась от сотовой связи и интернета. Причиной стали авария на магистральной сети и разрушение основных узлов связи в результате боевых действий. Без связи оказалось свыше 500 тысяч человек.

Стремоусов обратился к руководству Российской Федерации с просьбой использовать возможности российских телекоммуникационных компаний, чтобы помочь восстановить сотовую связь на территории области. В Херсонской области ко всем вышкам протянут кабели российских операторов, сказал замглавы ВГА.