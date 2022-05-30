Порошенко обратился к Зеленскому с просьбой

«После того, как совершенно незаконно была сорвана моя поездка в составе официальной парламентской делегации на Парламентскую ассамблею НАТО, где я намеревался отстаивать предоставление Украине ПДЧ на саммите Альянса в этом году, надеюсь, что выводы сделаны и никто уже не будет препятствовать моему выезду в Роттердам», — написал Порошенко в своем telegram-канале.