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30 минут назад

Порошенко попросил Зеленского выпустить его с Украины

Ura.Ru

Бывший президент Украины Петр Порошенко попросил украинского лидера Владимира Зеленского выпустить его в Нидерланды. Он собирается выступить на конгрессе и саммите Европейской народной партии.

Порошенко обратился к Зеленскому с просьбой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«После того, как совершенно незаконно была сорвана моя поездка в составе официальной парламентской делегации на Парламентскую ассамблею НАТО, где я намеревался отстаивать предоставление Украине ПДЧ на саммите Альянса в этом году, надеюсь, что выводы сделаны и никто уже не будет препятствовать моему выезду в Роттердам», — написал Порошенко в своем telegram-канале.

Порошенко заявил, что собирается поехать на конгресс и саммит Европейской народной партии и у него есть официальное приглашение и оформленная командировка за подписью председателя Верховной рады Украины. По его словам, помимо выступлений планируются встречи с руководителями Евросоюза, лидерами европейских партий и правительств стран.

Украинские пограничники не выпустили Порошенко из страны

Ранее Порошенко пытался уехать в Польшу, но его задержали, пишет «Федеральное агентство новостей». Депутат партии бывшего главы государства «Европейская солидарность» Ирина Геращенко сообщила, что официальное распоряжение о его выезде посчитали поддельным. Затем Порошенко попытался выехать второй раз, сообщал источник в правоохранительных органах украинского издания «Страна».

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