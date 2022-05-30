Норвежцы официально переименовали Белоруссию

В МИД Норвегии заявили, что теперь в норвежских официальных документах будут использовать название Belarus вместо прежнего Hviterussland (от слов «белая» и «Россия») для обозначения Белоруссии. Об этом сообщает VG.
«Мы делаем это в знак солидарности с белорусским демократическим движением. Они не будут просто продолжением России», - заявила министр иностранных дел страны Анникен Хюитфельдт.
По ее мнению, изменение название создает «четкое разделение» между Россией и Беларусью.
«Это расстояние важно для движения за демократию», - подчеркнула министр.
И Хюитфельдт, и премьер-министр страны Йонас Гар Стёре ранее встретились с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, которая призвала международное сообщество изменить название страны на «Беларусь».
Ранее на название Belarus вместо Hviterussland перешли Швеция и Дания.
Отказались менять название страны в Литве. Сейчас Белоруссию в Литве называют Baltarusija и Gudija, а Тихановская предлагала перейти к варианту Belarusia. В комиссии заявили, что предложенное Тихановской слово образовано не по правилам языка, поэтому одобрить его нельзя.