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44 минуты назад

Норвежцы официально переименовали Белоруссию

Мария Иванова

В МИД Норвегии заявили, что теперь в норвежских официальных документах будут использовать название Belarus вместо прежнего Hviterussland (от слов «белая» и «Россия») для обозначения Белоруссии. Об этом сообщает VG.

Норвежцы официально переименовали Белоруссию
Фото: ReutersReuters

«Мы делаем это в знак солидарности с белорусским демократическим движением. Они не будут просто продолжением России», - заявила министр иностранных дел страны Анникен Хюитфельдт.

По ее мнению, изменение название создает «четкое разделение» между Россией и Беларусью.

«Это расстояние важно для движения за демократию», - подчеркнула министр.

И Хюитфельдт, и премьер-министр страны Йонас Гар Стёре ранее встретились с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, которая призвала международное сообщество изменить название страны на «Беларусь».

Ранее на название Belarus вместо Hviterussland перешли Швеция и Дания.

В Литве переименовали Грузию

Отказались менять название страны в Литве. Сейчас Белоруссию в Литве называют Baltarusija и Gudija, а Тихановская предлагала перейти к варианту Belarusia. В комиссии заявили, что предложенное Тихановской слово образовано не по правилам языка, поэтому одобрить его нельзя.

В мире,Светлана Тихановская,
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