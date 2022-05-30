Норвежцы официально переименовали Белоруссию

В МИД Норвегии заявили, что теперь в норвежских официальных документах будут использовать название Belarus вместо прежнего Hviterussland (от слов «белая» и «Россия») для обозначения Белоруссии. Об этом сообщает VG.

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«Мы делаем это в знак солидарности с белорусским демократическим движением. Они не будут просто продолжением России», - заявила министр иностранных дел страны Анникен Хюитфельдт.

По ее мнению, изменение название создает «четкое разделение» между Россией и Беларусью.

«Это расстояние важно для движения за демократию», - подчеркнула министр.

И Хюитфельдт, и премьер-министр страны Йонас Гар Стёре ранее встретились с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, которая призвала международное сообщество изменить название страны на «Беларусь».

Ранее на название Belarus вместо Hviterussland перешли Швеция и Дания.