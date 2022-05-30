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46 минут назад

Измазанную тортом «Мону Лизу» в Лувре сняли на видео

Александр Кузьмин

В Лувре измазали тортом картину «Мона Лиза». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, опубликовавший видео с места событий. По предварительным данным, нападение на шедевр Леонардо да Винчи совершил мужчина в инвалидном кресле.

«Посетитель парижского Лувра измазал картину "Мона Лиза" тортом. Как пишут очевидцы, он был в инвалидном кресле и для этого "трюка" аж выпрыгнул из него», – указано в сообщении к публикации.

Мужчину задержали охранники. К счастью, картина не пострадала, она находится под защитным стеклом.

В мире,Общество,Европа,Видео,Леонардо да Винчи,
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