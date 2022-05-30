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1 час назад

Назарбаев: Токаев предотвратил худший вариант развития январских событий в Казахстане

RT на русском

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что действующий казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев предотвратил худший вариант развития январских событий в Казахстане.

Назарбаев оценил действия Токаева во время январских беспорядков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщило РИА Новости, текст интервью с Назарбаевым опубликовал в своём Telegram-канале казахстанский политолог Данияр Ашимбаев.

По словам Назарбаева, для него было важным на тот момент оказать всецелую поддержку Токаеву, поэтому он передал ему полномочия председателя Совета безопасности Казахстана.

«Именно решительные действия президента и предотвратили худший вариант развития событий», — сказал он.

Как заявил экс-президент Казахстана, «целью этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан было посеять хаос в стране и разрушить целостность государства».

Названа главная причина беспорядков в Казахстане

В феврале президент России Владимир Путин заявил, что в ходе январских беспорядков Казахстан стал жертвой международных банд.

В мире,Нурсултан Назарбаев,Владимир Путин,
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