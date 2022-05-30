"Впереди кровавые войны": Экс-депутат Рады озвучил страшный прогноз для Украины

Страны Европы столкнутся с кровавыми боями на улицах из-за ситуации вокруг Украины, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление бывшего депутата Рады Ильи Кивы.

По словам политика, под видом беженцев в Евросоюз проникли вооруженные члены украинских преступных группировок. Кроме того, Киев бесконтрольно раздавал оружие, что усугубило ситуацию.

«Впереди кровавые войны за контроль на улице. Албанцы, турки и сирийцы получили новых конкурентов», — заявил Кива.

Он предположил, что в Европе произойдёт бурный расцвет наркоторговли, проституции и сбыта оружия.