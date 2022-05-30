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8 минут назад

"Впереди кровавые войны": Экс-депутат Рады озвучил страшный прогноз для Украины

Елена Прошина

Страны Европы столкнутся с кровавыми боями на улицах из-за ситуации вокруг Украины, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление бывшего депутата Рады Ильи Кивы.

"Впереди кровавые войны": Экс-депутат Рады озвучил страшный прогноз для Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам политика, под видом беженцев в Евросоюз проникли вооруженные члены украинских преступных группировок. Кроме того, Киев бесконтрольно раздавал оружие, что усугубило ситуацию.

«Впереди кровавые войны за контроль на улице. Албанцы, турки и сирийцы получили новых конкурентов», — заявил Кива.

Он предположил, что в Европе произойдёт бурный расцвет наркоторговли, проституции и сбыта оружия.

Ранее бывший депутат заявил, что Польша начала первый этап аннексии западной территории Украины. По его словам, поставки иностранного вооружения осуществляется по обновленной стратегии, не доходя до непосредственной зоны боевых действий. Оружие остается в западной части Украины, отметил Кива.

В мире,Илья Кива,ЕС,
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