Ваши дни сочтены: Си Цзиньпин предупредил Байдена о закате

Глава китайского правительства Си Цзиньпинь предупредил Джо Байдена о том, что демократии приходит конец, и однажды "автократии будут править миром". О своих воспоминания поделился американский президент, пишет ИА DEITA.RU.
Как отметил Байден, такое предупреждение господин Си высказал своему американскому коллеге в телефонном разговоре. По словам главы Белого дома, китайский лидер отметил, что демократия подходит к своему закату.
Демократия требует консенсуса, а это требует времени, а у вас нет времени, - процитировал Байден Си Цзиньпинь.
Это не первое "китайское предупреждение", утверждает Байден. Так, по его словам, когда он вступил на пост президента, китайский лидер предупредил его, что демократия в упадке и скоро "автократии будут править миром". Об этом он рассказал выступая перед выпускниками военно-морской академии США. Насколько можно считать мнение американского лидер авторитетным, можно судить по тому, что во время того же выступления Байден перепутал Южную Корею с КНДР.