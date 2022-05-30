Ваши дни сочтены: Си Цзиньпин предупредил Байдена о закате

Это не первое "китайское предупреждение", утверждает Байден. Так, по его словам, когда он вступил на пост президента, китайский лидер предупредил его, что демократия в упадке и скоро "автократии будут править миром". Об этом он рассказал выступая перед выпускниками военно-морской академии США. Насколько можно считать мнение американского лидер авторитетным, можно судить по тому, что во время того же выступления Байден перепутал Южную Корею с КНДР.