Предложение Байдена странам АСЕАН назвали «посмешищем»

Автор назвал проблемы в реализации идеи: вместо реальной помощи они получили от руководства США лишь «пустые обещания». Байден предложил семи из десяти членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) дистанцироваться от Китая и присоединиться к новому формату. Однако вместо того, чтобы обсудить экономические преимущества, представители этих государств «выслушивали наставления о скрытой опасности коррупции и отказах крупных корпораций выполнять свои налоговые обязательства».