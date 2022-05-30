Более 80 человек погибли из-за сильнейших ливней в Бразилии

Число погибших, которые погибли в Бразилии из-за сильный ливней, превысило 80 человек. Об этом сообщает местный портал G1.

По словам Пауло Камара, губернатора штата Пернамбуку, который охватила непогода, по состоянию на вечер 30 мая известно о 84 жертвах, десятки человек числятся пропавшими без вести. В 14 муниципалитетах, уточнил Камара, введен режим чрезвычайной ситуации.