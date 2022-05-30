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1 час назад

Вернувшийся из России в Германию немец пришел в ужас от происходящего в стране

Lenta.ru

Московский корреспондент издания Junge Welt Ульрих Хайден вернулся из России в Германию и пришел в ужас от происходящего в стране, соответствующую статью он опубликовал в указанном журнале.

Вернувшийся из РФ в Германию немец пришел в ужас от происходящего в стране
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Обозреватель отметил огромное количество русофобии и масштабную антироссийскую пропаганду в ФРГ. По его словам, в Берлине на вокзале вывешен портрет президента Украины Владимира Зеленского в сопровождении провокационных лозунгов.

«Меня охватил ужас. Антироссийская пропаганда, русофобия, фактически травля России — на главном вокзале Германии? Меня как будто кулаком в лицо двинули: эй, парень, ты в другую Германию приехал!» — заявил немецкий журналист.

По словам Хайдена, в Трептов-парке, где находится братская могила и монумент советским воинам, дежурит полиция, экипированная для разгона демонстраций, также запрещена любая российская символика и исполнение военных песен. Корреспондент добавил, что многие пытаются нарушить эти требования.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал США враждебным государством. По его словам, недружественные страны пора уже назвать враждебными, так как то, что они делают по отношении к России, можно назвать войной.

Как на Украине прорастали русофобия с нацизмом

В мире,Русофобия и русофобы,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,
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