Власти Украины уличили в подражании фашистам

«В центре Киева, на Михайловский площади, устроили выставку сожженной и разгромленной и захваченной техники армии России. После Киева эта выставка поедет по европейским городам. Конечно, Варшава будет приветствовать ее первой у себя. Цель выставки — показать, что армию России можно бить. И что Россию можно победить. Предыдущие такие выставки в Европе сожженных русских танков устраивал Геббельс», — написал он.