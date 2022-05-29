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33 минуты назад

Лавров напомнил о требованиях России к Украине в ходе спецоперации

Lenta.ru

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу «TF1», которое есть в распоряжении «Ленты.ру», напомнил о требованиях Москвы в ходе специальной военной операции на Украине. Он заявил, что российская сторона защищает мирных людей в Донбассе.

Лавров напомнил о требованиях к Украине в ходе спецоперации
Фото: ТАССТАСС

«Требуем только того, что было уже объявлено Президентом России Владимиром Путиным с самого начала специальной военной операции, а именно — чтобы киевский режим перестал убивать мирных граждан в Донбассе», — подчеркнул министр, добавив, что это происходило с 2014 года, несмотря на подписание Минских соглашений при поддержке Парижа и Берлина.

Лавров указал, что Москва призывала Германию и Францию «остановить этот беспредел», однако эти страны, по его словам, отвергали прямой диалог между Киевом и Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР).

Глава МИД добавил, что Запад долгое время «накачивал Украину в качестве врага России», поэтому иного выбора, как защищать русский язык и русских людей, живущих на украинской территории и являющихся ее гражданами, не было.

«Мы ставим цели: защита людей; демилитаризация Украины (на ее территории не должно быть никакого оружия, представляющего угрозу для России); восстановление прав русского языка в соответствии с Конституцией Украины (киевский режим ее нарушал принятием антирусских законов) и конвенциями (членами которых является Украина); денацификация», — заявил Лавров, пояснив, что к кругу этих проблем Москва также привлекала внимание Запада.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц и французский лидер Эммануэль Макрон призвали президента России Владимира Путина немедленно установить перемирие на Украине, вывести войска и начать прямые переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.

В том же разговоре, по данным Кремля, Путин заявил, что Россия готова к возобновлению диалога с Украиной. Последние очные переговоры российской и украинской делегаций прошли во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта.

В мире,Олаф Шольц,Эммануэль Макрон,Владимир Зеленский,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,
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