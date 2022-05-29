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17 минут назад

В Германии заявили о крахе единства ЕС по санкциям против России

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Единогласие Евросоюза по вопросу антироссийских санкций начинает рушиться. Об этом Reuters рассказал вице-канцлер Германии Роберт Хабек. По его словам, после начала спецоперации России на Украине Европа показала своё единство. Министр выразил надежду, что так будет и дальше. 30–31 мая страны ЕС обсудят нефтяное эмбарго против России и планы сократить зависимость от российских энергоресурсов.

В Германии заявили о крахе единства ЕС по санкциям против России
Фото: ТАССТАСС

Хабек призвал ФРГ придерживаться единой позиции и не допустить разногласий внутри правящей коалиции. Такого же единства он пожелал и другим европейским странам.

«Европа по-прежнему остаётся огромной экономической зоной с невероятной экономической мощью. И когда она едина, она может использовать эту силу», — пояснил министр.

Ранее уже сообщалось, что европейские страны не спорили при подготовке предыдущих пяти пакетов санкций, но шестой пакет даётся сложнее — входящие в него санкции требуют больших финансовых затрат.

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Еврокомиссия направила европейским правительствам пересмотренное предложение с учётом некоторых уступок. ЕС продлил предлагаемые периоды отказа от российских энергоресурсов. Кроме того, под давлением Греции Европа исключила пункт о запрете танкерных перевозок российской нефти по всему миру. Также из санкций могут удалить пункт о запрете поставок по нефтепроводу «Дружба» для Венгрии.

В мире,Политика,Роберт Хабек,Владимир Путин,Еврокомиссия,ЕС,
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