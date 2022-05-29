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16 минут назад

Во Франции назвали число случаев заражения оспой обезьян

Илья Родин

Санитарные власти Франции зафиксировали 16 случаев заражения оспой обезьян на территории республики. Большинство из них обнаружено в Париже. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на французское Национальное агентство общественного здравоохранения.

Во Франции назвали число случаев заражения оспой обезьян
Фото: ReutersReuters

«По состоянию на 28 мая 16 случаев оспы обезьян во Франции: 12 в Иль-де-Франс [столичный регион], Овернь - Рона-Альпы (1), Окситания (2) и Нормандия (1)», - говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники агентства отметили, что в европейских странах случаи заражения этим видом оспы происходили «в основном, но не только» среди мужчин нетрадиционной ориентации.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов рассказал ранее, что оспа обезьян могла попасть в Европу из Нигерии, в которой функционируют четыре американских биолаборатории.

Назван способ остановить вспышку оспы обезьян

Глава РХБЗ призвал специалистов ВОЗ изучить деятельность финансируемых США лабораторий в городах Абуджа, Зариа и Лагос. Он отметил также, что полученные результаты должны быть представлены на рассмотрение мирового сообщества.

В мире,Игорь Кириллов,Верховный суд,ВОЗ,
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