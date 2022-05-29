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5 минут назад

Эрдоган в ответе оппозиции заявил, что не покинет Турцию до самой смерти

ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил в воскресенье на утверждения оппозиционных политиков о том, что он якобы намеревается бежать из республики, заявив, что останется в стране до самой смерти.

Эрдоган заявил, что не покинет Турцию до самой смерти
Фото: EPAEPA

"Мы будем здесь до последнего нашего вздоха. По их словам, Тайип Эрдоган - это человек, который убежит [из страны]. Но вот Эрдоган в Атакёйе (район Стамбула - прим. ТАСС). Мы здесь до самой смерти", - подчеркнул он на митинге по случаю годовщины завоевания Стамбула, трансляцию вел телеканал TRT.

25 мая лидер основной оппозиционной в Турции Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу обвинил семью Эрдогана в вывозе в США миллионов долларов. Кылычдароглу также обещал предать огласке "анатомию плана побега" Эрдогана. Вечером в тот же день лидер НРП распространил видео в Twitter, в котором назвал фонды, используя которые семья Эрдогана переводит деньги в США.

Эрдоган в свою очередь возбудил иск против лидера НРП за его обвинения. Сумму материального ущерба Эрдоган оценил в миллион турецких лир ($61 тыс.)

Это далеко не первый скандал, который в Турции спровоцировал лидер НРП. Ранее Кылычдароглу обвинил семью Эрдогана в переводе миллионов долларов на офшорные счета на острове Мэн. Турецкий президент подобные обвинения отвергает и регулярно подает на него в суд за клевету.

В мире,Кемаль Кылычдароглу,Реджеп Эрдоган,Народно-республиканская партия,
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