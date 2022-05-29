В Белоруссии проведут тренировку на случай завоза оспы обезьян

«Риск был бы увеличен по сравнению с сегодняшним, если бы у нас оставалось прямое авиасообщение со странами Европы. Даже несмотря на то, что наше население передвигается наземным транспортом, мы с нашими коллегами из Роспотребнадзора приходим к выводу, что пока риск минимален», — добавил Тарасенко.