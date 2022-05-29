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1 час назад

В Белоруссии проведут тренировку на случай завоза оспы обезьян

Lenta.ru

На погранзаставе в Гродно проведут учебную тренировку на случай завоза оспы обезьян. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Белоруссии Александр Тарасенко, пишет БЕЛТА.

В Белоруссии проведут тренировку на случай завоза оспы обезьян
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что в тренировке примут участие сотрудники санитарной службы, санитарно-карантинного пункта, таможенники и пограничники. По словам главы Минздрава, пока вероятность завоза оспы обезьян в Белоруссию оценивается как низкая.

«Риск был бы увеличен по сравнению с сегодняшним, если бы у нас оставалось прямое авиасообщение со странами Европы. Даже несмотря на то, что наше население передвигается наземным транспортом, мы с нашими коллегами из Роспотребнадзора приходим к выводу, что пока риск минимален», — добавил Тарасенко.

Ранее в мае Франция выявила 16 новых подтвержденных случаев заражения оспой обезьян. 12 из всех зарегистрированных больных находятся в районе Иль-де-Франс.

В мире,Александр Тарасенко,Роспотребнадзор,
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