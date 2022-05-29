Вучич: "Мы живем под давлением каждый день"

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна продолжит проводить суверенную политику. Кроме того, Белград не будет вводить ограничительные меры против Москвы до того времени, пока сможет. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что Александр Вучич сообщил об этом, комментируя давление «коллективного Запада» по вопросу непризнанного Косова.
«Мы живем под давлением каждый день, вести самостоятельную и независимую политику нелегко. До тех пор пока сможем выдержать, мы будем проводить независимую и суверенную политику, это нелегко сказать, но это было нелегко сказать и 90 дней назад. Но и после 90 дней нам удалось сохранить свою позицию, которую мы заняли в первый день с начала конфликта на территории Украины», - уточнил глава Сербии.
Он подчеркнул, что западным странам «важно как можно скорее заставить Сербию заключить какое-то соглашение с албанцами, прежде всего о признании независимости Косова, потому что это решило бы все их проблемы и укрепило бы позицию Запада по отношению к Российской Федерации».
Глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман потребовал ранее от Сербии осудить военную спецоперацию России на Украине. Он назвал это одним из важных условий для европейской интеграции Белграда.