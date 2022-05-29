Вучич: "Мы живем под давлением каждый день"

«Мы живем под давлением каждый день, вести самостоятельную и независимую политику нелегко. До тех пор пока сможем выдержать, мы будем проводить независимую и суверенную политику, это нелегко сказать, но это было нелегко сказать и 90 дней назад. Но и после 90 дней нам удалось сохранить свою позицию, которую мы заняли в первый день с начала конфликта на территории Украины», - уточнил глава Сербии.