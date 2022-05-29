Зеленский уволил главу СБУ в Харьковской области

"Уволил главу СБУ [Харьковской] области. За то, что он не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично. Какие мотивы - правоохранители выяснят", - сказал президент в вечернем видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.