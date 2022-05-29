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1 час назад

Зеленский уволил главу СБУ в Харьковской области

ТАССиещё 4

Президент Владимир Зеленский сообщил в воскресенье, что уволил начальника управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Харьковской области Романа Дудина.

Зеленский уволил главу СБУ в Харьковской области
Фото: ReutersReuters

"Уволил главу СБУ [Харьковской] области. За то, что он не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично. Какие мотивы - правоохранители выяснят", - сказал президент в вечернем видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Зеленский назначил Дудина главой управления СБУ в Харьковской области в марте 2020 года.

Зеленский впервые с февраля покинул Киевскую область

В воскресенье глава государства посетил Харьковскую область, в том числе Харьков. По данным украинских СМИ, это была первая публичная поездка Зеленского за пределы Киевской области с начала боевых действий на Украине.

В мире,Роман Дудин,Владимир Зеленский,СБУ,
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