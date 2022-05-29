Зеленский впервые с начала российской спецоперации покинул Киевскую область

Глава Украины Владимир Зеленский впервые после начала российской спецоперации выехал за пределы Киевской области. В рамках рабочей поездки он посетил Харьков. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на офис украинского президента.

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В Харькове Владимир Зеленский провел переговоры с властями города и региона, предложил заменить все панельные дома на территории страны.

Кроме того, он встретился с украинскими военнослужащими, вручил им госнаграды и подарки, уточняет РБК.

«Хочу поблагодарить каждого из вас за службу. Вы рискуете своей жизнью ради всех нас и нашего государства. Спасибо вам за защиту независимости Украины. Берегите себя», - сообщил Зеленский.

Президент Украины пообещал также отстроить в регионе все разрушенные дома.