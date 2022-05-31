Зачем Зеленский вызывает Путина на «мужской разговор»

В интервью нидерландскому телеканалу «Nieuwsuur» Зеленский сказал, что вести переговоры о мире имеет смысл только лично с Путиным. Он готов встретиться с российским лидером хоть завтра. Тем самым он шлет сигнал, что Украина все-таки готова к контактам, но только на высшем уровне.

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«Неважно, что говорит их министр иностранных дел. Неважно, пошлет ли он (Путин) делегацию поговорить с нами. Все эти люди, к сожалению, ничего не значат», – объясняет свою глубокую мысль Зеленский, у которого семь пятниц на неделе. Ну, да… сейчас он встретится с ВВП и скажет ему такое, после чего «русские уберутся». Сейчас даже на Западе сомневаются, что в Киеве находятся договорные лидеры.

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При этом президент-киношник утверждает, что ВСУ победят русскую армию. «Вопрос в том, какой ценой и когда. Для меня победа означает возвращение всей нашей территории». И тут-то начинается самое интересное: Зеленский неожиданно признался:

«Я не думаю, что мы сможем вернуть себе всю нашу территорию военным путем. Если мы решим это сделать, это будет стоить нам сотен тысяч жизней... Я думаю, мы должны хотя бы вернуться к ситуации 24 февраля».

Последняя фраза с частицей «хотя бы» являет собой пересказ комментария Киссинджера, вызвавшего в Киеве бурю негодования. Напомним, великий и ужасный Генри сказал: «В идеале разделительная линия должна быть возвращением к status quo ante», что фактически означает согласие Киева на прямую или косвенную передачу России всех земель, которые до 24 февраля не контролировались властями «незалежной».

Эксперты видят в интервью «Nieuwsuur» серьезные подвижки «железного Зе», хотя еще пару недель назад захисник незалежності №1 обещал сначала разгромить русскую армию, и после этого диктовать условия Кремлю. Типа, учите слова «репарация» и «контрибуции». В частности, в совсем недавнем интервью японскому телеканалу NHK лидер «незалежной» утверждал, что прямые контакты президентов без предварительных условий невозможны. По его тогдашним словам, «Мы хотим вернуться туда, где были до 24 февраля. Тогда мы вернемся за стол переговоров».

Ряд украинских телеграм-каналов связывает сдвиг переговорных позиций Зеленского с положением дел на фронтах и деморализацией украинский армии. Это настолько очевидно, что глашатай жовто-блакитных перемог «незалежной» Арестович вынужден признаться, что «взятие Северодонецка – это будет второй крупный успех российских войск после Мариуполя, который конечно же скажется на подъеме их морали. Очень поможет российскому руководству во внутрироссийской риторике, а для нас немного просядет моральная составляющая войск и населения».

На «немного» можно не обращать внимание. То, что главный медийщик Зе-команды делает такие заявления, дорогого стоят, особенно на фоне главы уже бывшей жовто-блакитной Луганщины Сергея Гайдая. Тот подтвердил, что трасса снабжения Артемовск-Лисичанск перерезана в силу плотного российского огневого контроля, и использование ее в интересах ВСУ невозможно. Все военные транспорты банально уничтожаются. Если еще вчера захисники незалежності, засевшие в Лисичанско-Северодонецкой агломерации, худо-бедно ездили по объездной дороге Артемовск-Северск-Лисичанск, то сегодня и она простреливается, как в тире.

Но и это не все неприятности. По сведениям американского Института изучения войны, «29 мая украинское контрнаступление на северо-западе Херсонской области не дало никаких подтвержденных успехов». Это означает, что разрекламированный удар через Давыдов Брод закончился плачевно. Как минимум, одна батальонная тактическая группа ВСУ попала в «огневую» ловушку и была уничтожена. Жовто-блакитные телеграм-каналы пишут, что на поле боя осталось более 200 убитых украинских солдат.

Кошмар для Киева заключается в том, что именно здесь Генштаб хотел опробовать тактику летнего контрнаступления по всему фронту, собрав, как им казалось, мощный бронетанковый кулак. Получилось просто ужасно. А как же хваленые гаубицы М777, с помощью которых пропагандисты с Банковой обещали выиграть все артиллерийские дуэли?

Теперь же «чернобаечники» Арестовича нехотя поясняют, что американские орудия по дальнобойности (22,5 км) проигрывают основной русской «арте» – самоходкам «Мста-С» (24,7 км) и буксируемым пушкам «Гиацинт-С» (28 км). Дескать, все наладится, когда янки пришлют РСЗО M142 HIMARS, бьющие от 45 до 300 км.

Правда, в Вашингтоне уже заявили, что на боеприпасы с дальнобойностью больше чем на 70 км украинской армии рассчитывать не приходится, поскольку при большей дальности удар направляется по звездно-полосатым спутникам. А это уже прямая дорожка к ядерной войне. Значит, и здесь не все так блестяще, как рекламирует Запад. В «незалежной» четко понимают, что русским не составит труда накрыть «Хаймарсы» авиацией или «Искандерами».

А теперь вишенка на торте. По инсайдерским раскладам, идущим из офиса президента, киевский режим развалился на три группы влияния, возглавляемые Ермаком (ответственный за медийную политику), Тимошенко (ответственный за внутреннюю политику) и главкомом Залужным. Военные имели наиболее слабые позиции, тогда как медийщики командовали парадом.

То, что Зеленский заговорил более-менее адекватно о том, что не сможет «вернуть себе всю свою территорию военным путем», означает усиление генералитета и ослабление болтунов из ОП. Дело в том, что Ермак, кстати, руководитель ОП, считал, что вовлечь «народные массы на борьбу с агрессором» можно через членство «неньки» в Евросоюзе.

Дескать, победите Россию – попадете в ЕС. И эта уловка, нужно сказать, работала: достаточно широкое движение теробороны – тому свидетельство.

Однако, громадян через плечо бросили даже англичане. Борис Джонсон предложил создать «альтернативный ЕС» из Британии, Польши и стран Балтии, и в него принять Украину. Такой зрады даже Зеленский не ожидал. Киев рассчитывал на экономические преференции реального членства, а не на формальную солидарность. Стало ясно, что «незалежная» для Брюсселя – далеко не «це Європа», тогда чего «убиваться».

Как пишут в укрнете, громадяне готовы были взять на себя функцию непримиримого форпоста Запада при условии сытой жизни в Евросоюзе. На другой формат даже «Зе-команда» не согласна. Пока еще киевскому режиму удается дурить громадян «морковкой перед ослом», но долго это не может продолжаться.