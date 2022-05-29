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54 минуты назад

В Лос-Анжелесе скончался актёр Бо Хопкинс

Говорит Москва

В Лос-Анжелесе скончался актёр Бо Хопкинс. Он умер в возрасте 84 лет в больнице, куда попал 9 мая после сердечного приступа. Об этом сообщает Deadline.

В США умер актер Бо Хопкинс
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

За свою 40-летнюю карьеру Уильям Хопкинс, взявший псевдоним Бо, сыграл более сотни ролей в кино и на телевидении. Наибольшую популярность ему принесли ленты конца 60-х и 70-х годов: «Дикая банда», «Побег», «Маленький город в Техасе» и «Полуночный экспресс».

Также Хопкинс активно снимался для американского телевидения. Последней работой актёра стала роль в фильме 2020 года «Деревенская элегия» режиссёра Рона Ховарда.

В мире,Рон Ховард,
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