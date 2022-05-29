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19 минут назад

Норвегия переименовала Белоруссию

Газета.Ru

Министерство иностранных дел Норвегии объявило о переименовании Белоруссии с Hviterussland (дословно "Белая Россия") на Belarus.

Норвегия переименовала Белоруссию
Фото: ТАССТАСС

"Мы считаем правильным переименование (страны) в знак солидарности с белорусским демократическим движением", - сказал премьер-министр страны Йонас Гар Стёре.

Газета Aftenposten отметила, что решение об использовании другого названия страны было принято после встречи министра иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии, политиком Светланой Тихановской, которая поблагодарила норвежские власти за такой шаг.

В норвежском МИД подчеркнули, что таким образом, помимо знака солидарности, Осло демонстрирует важность смещения акцента на то, что Белоруссия и белорусы отличаются от РФ и россиян. До этого название страны в официальном обиходе уже поменяли Швеция и Дания Использование слова Hviderusland является традиционным для ряда европейских языков названием страны.

Форма Belarus чаще используется англоязычными СМИ и постепенно заменяет собой старую форму наименования страны. Ранее в Киеве сообщили, что власти занимаются сбором предложений по переименованию почти 300 городских объектов, названия которых имеют отношение к РФ и Белоруссии.

В мире,Светлана Тихановская,
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