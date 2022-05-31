В Кишиневе проходит митинг оппозиции в поддержку Додона

Оппозиционная Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) во вторник проводит митинг в поддержку экс-президента Игоря Додона . Более сотни сторонников политика собрались у здания Апелляционной палаты Кишинева , которая позднее во вторник рассмотрит жалобы обвинения и защиты на домашний арест Додона, передает корреспондент ТАСС.

Додон был задержан на прошлой неделе, против него были выдвинуты обвинения в незаконном обогащении, коррупции, незаконном финансировании партии и предательстве родины. Экс-президент заявил журналистам, что располагает доказательствами своей невиновности. Он считает, что дела против него заведены по политическим мотивам с целью ослабить крупнейшую в оппозиции Партию социалистов Республики Молдова, которую он ранее возглавлял. Додон заявил журналистам, что за его арестом стоит действующий президент Молдавии Майя Санду, а также дипломаты США, которые, по его словам, оказывают влияние на прокуроров.