В Кишиневе проходит митинг оппозиции в поддержку Додона

Оппозиционная Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) во вторник проводит митинг в поддержку экс-президента Игоря Додона. Более сотни сторонников политика собрались у здания Апелляционной палаты Кишинева, которая позднее во вторник рассмотрит жалобы обвинения и защиты на домашний арест Додона, передает корреспондент ТАСС.
Протестующие принесли государственные флаги Молдавии. В первом ряду участники акции держат плакаты на молдавском и русском языках: "Руки прочь от оппозиции", "Нет беззаконию!", "Нет политическим заключенным". Митингующие скандируют "свободу Игорю Додону", "правительство - в отставку", "требуем корректной юстиции".
Акция проходит мирно, полиция не вмешивается в происходящее.
Додон был задержан на прошлой неделе, против него были выдвинуты обвинения в незаконном обогащении, коррупции, незаконном финансировании партии и предательстве родины. Экс-президент заявил журналистам, что располагает доказательствами своей невиновности. Он считает, что дела против него заведены по политическим мотивам с целью ослабить крупнейшую в оппозиции Партию социалистов Республики Молдова, которую он ранее возглавлял. Додон заявил журналистам, что за его арестом стоит действующий президент Молдавии Майя Санду, а также дипломаты США, которые, по его словам, оказывают влияние на прокуроров.
В четверг районный суд Кишинева отказал прокурорам в превентивном аресте экс-президента, разрешив поместить его под домашний арест сроком на 30 дней. После поражения ПСРМ на выборах 2021 года Додон покинул пост лидера партии и возглавил Молдавско-российский деловой союз.