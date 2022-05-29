Эрдоган оценил отношения между Турцией и Грецией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил Грецию о недопустимости недружественного отношения к стране. Его слова передает ТАСС.

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«Для друзей мы друзья, но они [власти Греции] должны знать, что мы адекватно ответим тем, кто смотрит на нас глазами врага», — высказался Эрдоган, оценив напряженные отношения Анкары и Афин.

Ранее турецкий лидер высказался о премьер-министре Греции Кириакосе Мицотакисе фразой «его для меня больше не существует» после того, как глава греческого правительства побывал с визитом в США.

По словам Эрдогана, Турция договаривалась о том, что к переговорам не должны привлекаться третьи страны. После этого Мицотакис призвал Соединенные Штаты не продавать государству истребители F-16.

«После такого для меня больше не существует никого по имени Мицотакис» — отметил турецкий лидер.