Эрдоган анонсировал переговоры с Путиным и Зеленским 30 мая

«Мы мечтаем о том, чтобы эта война между Россией и Украиной как можно скорее закончилась миром, но кажется, что с каждым днем события развиваются в более негативном ключе. В понедельник у меня будут телефонные звонки как [с президентом] России, так и [с президентом] Украины. Мы будем и впредь призывать стороны использовать каналы диалога и дипломатии», - уточнил он.