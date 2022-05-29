Эрдоган анонсировал переговоры с Путиным и Зеленским 30 мая

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что 30 мая проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.
«Мы мечтаем о том, чтобы эта война между Россией и Украиной как можно скорее закончилась миром, но кажется, что с каждым днем события развиваются в более негативном ключе. В понедельник у меня будут телефонные звонки как [с президентом] России, так и [с президентом] Украины. Мы будем и впредь призывать стороны использовать каналы диалога и дипломатии», - уточнил он.
Ранее президент Турции сообщил, что страна не намерена ввязываться в «шоу по Украине» и будет продолжать отношения с Москвой.
«Свою позицию по территориальной целостности и суверенитету Украины мы четко и мужественно сказали России. Но ввязываться в это шоу мы не намерены, отношения с Россией продолжаются ровно во всех плоскостях», - уточнил Эрдоган.
О нейтральной позиции Турции сообщал и глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. Он констатировал, что Анкара не смогла бы стать честным посредником между Россией и Украиной, если бы присоединилась к ограничительным мерам против Москвы.