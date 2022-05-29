В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
1 час назад

Чехия направила Украине миллионы евро в качестве военной помощи

Lenta.ru

Чехия решила направить Украине больше 3,5 миллиарда крон, или около 140 миллионов евро, в качестве военной помощи. Об этом в воскресенье, 29 мая, заявила министр обороны страны Яна Чернохова, передает ТАСС.

Чехия направила Украине миллионы евро в качестве военной помощи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Помимо этого сообщается, что глава Минобороны предлагает чешскому правительству и далее организовывать помощь ВСУ. Чернохова добавила, что поставки могли быть продолжены на сумму 700 миллионов крон, или около 28 миллионов евро.

Ранее стало известно, что Чехия ведет переговоры с ФРГ о поставке танков Leopard взамен тяжелой военной техники, часть из которой Прага поставила на Украину. Чернохова также заявила, что Чехии необходима сильная боеспособная армия. ТАСС со ссылкой на местные издания сообщало, что Прага передала в дар Украине, в частности, танки Т-72 и бронетранспортеры.

В апреле чешское правительство также начало размышлять над созданием базы ВС США из-за проходящей на территории Украины специальной военной операции.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители