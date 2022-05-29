Чехия направила Украине миллионы евро в качестве военной помощи

Чехия решила направить Украине больше 3,5 миллиарда крон, или около 140 миллионов евро, в качестве военной помощи. Об этом в воскресенье, 29 мая, заявила министр обороны страны Яна Чернохова, передает ТАСС.

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Помимо этого сообщается, что глава Минобороны предлагает чешскому правительству и далее организовывать помощь ВСУ. Чернохова добавила, что поставки могли быть продолжены на сумму 700 миллионов крон, или около 28 миллионов евро.

Ранее стало известно, что Чехия ведет переговоры с ФРГ о поставке танков Leopard взамен тяжелой военной техники, часть из которой Прага поставила на Украину. Чернохова также заявила, что Чехии необходима сильная боеспособная армия. ТАСС со ссылкой на местные издания сообщало, что Прага передала в дар Украине, в частности, танки Т-72 и бронетранспортеры.